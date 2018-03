Ready Player One: ecco la certificazione "Fresca" di Rotten Tomatoes!

L'ultimo blockbuster di, è ufficialmente certificato "fresh" su Rotten Tomatoes. Date un'occhiata al punteggio dl rating!

Il film si attesta attualmente all'80%, con un totale di 133 recensioni. Il consenso dell'aggregatore di recensioni, chiama il film "un viaggio da brivido dolcemente nostalgico che incapsula perfettamente i punti di forza di Spielberg aggiungendo al contempo alla sua filmografia un'altra avventura decisamente avvincente".

Basato sull'acclamato romanzo di fantascienza dell'autore Ernest Cline, Ready Player One è ambientato in un futuro distopico in cui delle povere case di roulotte si impilano l'una sull'altra. La storia è piena di riferimenti alla cultura pop degli anni '80.

"Dal regista Steven Spielberg, è in arrivo l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale. Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance).

A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli."