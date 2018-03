Ready Player One: debutto da oltre 50 milioni di dollari per il film di Spielberg?

Dopo essere stato acclamato dalla critica, le stime di incasso al debutto disi sono leggermente rialzate e adesso viaggiano a livelli stellari.

Secondo le stime, infatti, la pellicola fantascientifica di Steven Spielberg potrebbe esordire in patria con 53 milioni di dollari, spalmati nel weekend di Pasqua. Se le stime reggono, si tratterebbe dell’incasso più alto registrato dal regista in oltre dieci anni; l’ultima volta fu all’uscita di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, che raggiunse la bellezza di 100 milioni nel primo weekend d’apertura. Le altre pellicole di Spielberg con un weekend d’esordio considerevole sono state Jurassic Park: Il mondo perduto (72 milioni), La guerra dei mondi (64.8 milioni) e Jurassic Park (47 milioni).

A livello internazionale, Ready Player One uscirà contemporaneamente agli Stati Uniti in 62 mercati esteri, dove ha già racimolato oltre 42 milioni di dollari, Cina esclusa; in Cina, infatti, la pellicola ha già raggiunto infatti i 39 milioni di dollari in soli due giorni di programmazione, il terzo miglior debutto in Cina per la Warner Bros.

Non vi resta che accorrere in sala il prossimo 28 marzo 2018, data d’uscita nelle sale italiane di Ready Player One. Co-scritto da Zak Penn e da Ernest Cline, nel cast troviamo Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Lena Waithe e il Premio Oscar Mark Rylance.

Sinossi: Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.