Ready Player One col botto: il film di Steven Spielberg spopola al box-office in Cina

Ready Player One di Steven Spielberg sta superando ogni altro film della Warner Bros. in Cina. Il film è basato sull'omonimo romanzo di Ernest Cline, che ha co-sceneggiato il film insieme a Zak Penn. Nonostante lo scetticismo che ha accompagnato la pellicola prima della sua uscita, da allora ha ottenuto grande successo di critica e pubblico.

Tra le caratteristiche che distinguono i film di Spielberg da quelli della massa, al di là dell'aspetto prettamente cinematografico, è la grande capacità di resistenza al box-office, accumulando incassi notevoli per un lungo periodo di tempo. Ciò è evidente dal fatto che ai botteghini, Ready Player One ha perso solo il 40% nel secondo fine settimana. E tutto questo è reso ancor più incredibile dai risultati che sta ottenendo in Cina, il secondo mercato cinematografico più grande al mondo.

Deadline riporta che Ready Player One ha raggiunto la cifra di 42 milioni di dollari lordi d'incasso nel mercato cinese, portando così il totale a 161,3 milioni di dollari.

Queste cifre rendono il film di Spielberg il migliore nella classifica degli incassi al botteghino in Cina. Sia in generale che per quanto riguarda la Warner Bros.

E con altri 25 milioni di dollari provenienti dal mercato statunitense, Ready Player One ha incassato sinora un totale di 391,3 milioni di dollari, puntando a sforare la cifra di 400 milioni di dollari nei prossimi giorni e forse addirittura i 500 milioni entro una settimana.

Il film sta andando molto bene oltreoceano e molti si chiedono quale sia la motivazione per la quale il pubblico cinese apprezzi particolarmente il film di Spielberg. Considerando i risultati altalenanti al box-office cinese in passato per Steven Spielberg, Ready Player One potrebbe aver conquistato il cuore del pubblico cinese grazie alla trama, ai suoi riferimenti alla cultura pop o semplicemente all'attenzione e alla cura per il mondo del virtuale.

Ciò dimostra anche la crescente disparità tra i film che funzionano bene a livello nazionale e quelli che funzionano bene a livello internazionale. Negli ultimi anni, film come Warcraft di Duncan Jones e Pacific Rim di Guillermo del Toro, non hanno ottenuto grande riscontro sul mercato statunitense al contrario di quello cinese.

La particolarità è che entrambi i film sono stati prodotti da Legendary Entertainment, acquisita dal conglomerato cinese Wanda Group nel 2016.

Confrontando i numeri di Ready Player One con altri blockbuster come Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Black Panther, sembra che i numeri siano destinati a crescere. Così facendo potrebbe entrare presto in produzione il sequel.