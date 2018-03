Ready Player One: ascoltiamo insieme la vibrante musica anni '80 di Alan Silvestri!

Mancano solamente due settimane alla premiere didi Steven Spielberg, e adesso abbiamo la possibilità di ascoltare il tema principale che il compositore Alan Silvestri ha creato per questa nuova pellicola.

Se prestate particolare attenzione, al minuto 2:26, ​​la musica suona proprio come i classici sound "Spielberghiani", un pieno di speranza e ottimismo, ed è chiaramente pensato per evocare quel sentimento nostalgico di molti dei nostri film preferiti degli anni '80. Questa musica potrebbe essere perfetta per pellicole come E.T. o I Goonies.

Ascoltate e diteci se siete d'accordo!

"Ambientato nel 2045, Ready Player One mostra la Terra falcidiata da inquinamento e sovrappopolazione. Per sfuggire alla realtà, gli uomini si rifugiano sempre più spesso nella realtà virtuale denominata OASIS.

Alla morte del suo ideatore, James Halliday, quest'ultimo decide di lasciare la cospicua eredità a chi riuscirà a trovare un easter egg presente proprio nella realtà virtuale da lui stesso creata. Tra i partecipanti alla ricerca ci sarà anche il giovane Wade Watts. Ready Player One comprende nel cast Tye Sheridan nel ruolo di Wade Watts, il protagonista del film.

Accanto a lui Olivia Cooke è Samantha Evelyn Cook, Ben Mendelsohn il malvagio Nolan Sorrento, Simon Pegg nei panni di Ogden Morrow e T.J. Miller, Hannah John-Kamen e Letitia Wright. Al premio Oscar Mark Rylance il ruolo di James Halliday, ideatore e creatore della realtà virtuale OASIS."

Ready Player One, diretto da Steven Spielberg, esce al cinema il 28 marzo 2018!