Ready Player One: arriva su Netflix lo spettacolare film di Steven Spielberg

Un altro grande titolo si aggiunge da oggi all'offerta di Netflix. La piattaforma streaming propone uno dei film più amati degli ultimi anni, diretto da Steven Spielberg. Ready Player One è da oggi visibile per la prima volta agli abbonati e da stamattina lo trovate all'interno della ricchissima offerta del colosso dello streaming.

Ready Player One è tratto dal best-seller di Ernest Cline, Player One. Ambientato nel 2045, il film racconta di un pianeta Terra ormai quasi del tutto sovraccaricata. Gli esseri umani preferiscono trascorrere il tempo in un videogioco virtuale, Oasis, nel quale è possibile condurre una seconda vita. Da poco tempo è scomparso il creatore di Oasis, James Halliday (Mark Rylance) e l'uomo ha lasciato una serie d'indizi che permetteranno a chi li completerà tutti per primo di prendere possesso dell'intero universo di Oasis. Il primo ad avvicinarsi alla conclusione è Parzival (Tye Sheridan) un ragazzo di Columbus.



Ready Player One è un progetto che negli anni è stato proposto a tantissimi registi di grande livello, tra cui Christopher Nolan, Robert Zemeckis, Matthew Vaughn, Edgar Wright e Peter Jackson, ma alla fine a spuntarla è stato Steven Spielberg, uno degli artefici della cultura pop cinematografica degli ultimi quarant'anni.

Su Everyeye trovate la recensione di Ready Player One, e un nostro approfondimento sulle differenze tra la versione originale e la versione doppiata del film, che comprende nel cast anche Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Simon Pegg.