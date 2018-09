Ready Player One arriva in Home Video dal 12 settembre

La Warner Bros. Entertainment distribuirà, a partire dal prossimo 12 settembre, Ready Player One in Home Video. Le versioni che vedremo saranno il DVD, Blu-ray™ , Blu-ray™ 3D e 4K Ultra HD.

"Il film sarà disponibile anche in un’esclusiva edizione Blu-ray™ con cover lenticolare. Con l’edizione Blu-ray™, i fan di Steven Spielberg potranno unirsi al regista Premio Oscar® e al cast per oltre 90 minuti di contenuti extra con esclusivi Easter Egg, tanti momenti iconici degli anni ’80 e molto altro, per scoprire tutti i segreti del film.

L’ultimo capolavoro del regista tre volte premio Oscar® Steven Spielberg (Schindler’s list, Salvate il soldato Ryan, E.T. l’extra-terrestre) vede nel cast la presenza sia di attori affermati nel panorama cinematografico e televisivo sia giovani emergenti: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Philip Zhao, Win Morisaki, Hannah John-Kamen, Simon Pegg e il premio Oscar® Mark Rylance.

Ready Player One è basato sull’omonimo romanzo di Ernest Cline, che ha partecipato alla sceneggiatura, diventato fenomeno mondiale restando per più di 100 settimane nella lista dei bestseller del New York Times ed è stato al primo posto nella classifica dei più letti su Amazon.com.

Sinossi: Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Le specifiche:

"DVD

Prezzo: 16,99 euro

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali: The '80’s: You’re The Inspiration

BLU-RAY™

Prezzo: 19,99 euro

Video: 1080p High Definition 16x9 2.4:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Dolby Digital: Inglese 5.1, Spagnolo 5.1.

Sottotitoli: Spagnolo, Greco, Finlandese, Danese, Norvegese, Svedese. Non Udenti:

Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

The '80’s: You’re The Inspiration

Game Changer: Cracking the Code

Effects for a Brave New World

Level Up: Sound for the Future

High Score: Endgame

Enrie & Tye’s Excellent Adventure

BLU-RAY™ 3D

Prezzo: 22,99 euro

Video: 1080p High Definition 16x9 2.4:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1., Francese 5.1; Dolby Digital: Inglese 5.1, Tailandese 5.1, Spagnolo 5.1.

Sottotitoli: Svedese, Tailandese, Spagnolo, Norvegese, Coreano, Francese, Finlandese, Olandese, Danese, Cinese. Non Udenti: Italiano, Inglese.

4K ULTRA HD + BLU-RAY™

Prezzo: 29,99 euro

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.4:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5. Dolby Atmos TrueHD:

Inglese. Dolby Digital: Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 5.1, Polacco

5.1, Francese 5.1, Ceco 5.1, Turco 5.1, Tailandese 5.1, Russo 5.1,

Ungherese 5.1.

Sottotitoli: Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Ungherese, Rumeno,

Russo, Tailandese, Turco, Norvegese, Arabo, Cinese, Ceco, Danese,

Finlandese, Francese, Coreano. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali del disco Blu-ray™:

The '80’s: You’re The Inspiration

Game Changer: Cracking the Code

Effects for a Brave New World

Level Up: Sound for the Future

High Score: Endgame

Enrie & Tye’s Excellent Adventure"