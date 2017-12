Ready Player One, l'adattamento di Spielberg si mostra in nuove foto ufficiali

È sempre grazie al ricchissimo "" diche possiamo mostrarvi quest'oggi nuove immagini ufficiali dell'attesissimo Ready Player One , adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo nerd didiretto dal grande

Scritta dall'autore del romanzo originale, Ernest Cline, e da Zack Penn, la storia del film segue la vita del diciannovenne Wade Owen Watts (Tye Sheridan, nelle foto), un nerd appassionato di videogiochi e soprattutto di OASIS, un mondo virtuale ideato dal programmatore James Halliday (Mark Rylence) e al quale si può accedere gratuitamente tramite un visore e un paio di guanti aptici.



Alla sua morta, Hallyday lancia la sfida finale ai giocatori di OASIS: lascerà in eredità il mondo virtuale e tutti i suoi averi alla prima persona che riuscirà a scovare la serie di Easter Egg inseriti appositamente nel gioco. Inizierà così una battaglia di intelligenza e pazienza tra i cosiddetti Gunter (egg-hunter), sui quali Wade ha un grande vantaggio: è nato e cresciuto nel mito di Hallyday, conoscendone a memoria vita e carriera. A lui e agli altri giocatori si opporrà però la spietata multinazionale IOI, pronta a ogni genere di scorrettezza pur di accaparrarsi l'enorme lascito del programmatore defunto.



Ready Player One vedrà nel cast anche T.J. Miller, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Hannah John-Kame. Spielberg aveva comunque annunciato mesi fa che l'adattamento di quello che è definito "uno dei romanzi nerd per eccellenza" non sarà molto fedele all'opera originale, mantenendo vivi riferimenti e terminologie geek anni '70-'80-'90, ma cambiando vari elementi della storia.



Il film è atteso nelle sale per il 30 marzo 2018, ma nel frattempo lo stesso Cline ha annunciato pochi giorni fa via Twitter "l'imminente arrivo di un nuovo trailer ufficiale".