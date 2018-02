Ready Player One: 2 nuove foto di OASIS e un nuovo spettacolare spot tv!

Insieme alla fantastica copertina di Empire di questa mattina, la popolare rivista ha anche presentato due nuove still di, di Steven Spielberg, con anche Simon Pegg e Mark Rylance!

Manca solo un mese al rilascio di Ready Player One e, mentre la campagna di marketing è in corso, Empire ha rilasciato due nuove foto del prossimo successo annunciato di Steven Spielberg.

La prima foto mostra il leggendario regista sul set, mentre dirige il vincitore di Emmy Ben Mendelsohn (Capitan Marvel), che interpreta il villain affamato di potere Nolan Sorrento. L'immagine rivela che Sorrento è entrato in OASIS - presumibilmente nella sede dell'IOI - e cerca di dare la caccia a Wade Watts (Tye Sheridan) e agli High Five.

La seconda foto di Ready Player One offre uno sguardo a Mark Rylance (Il Ponte delle Spie) nei panni di James Halliday e a Simon Pegg (Mission: Impossible - Fallout) nei panni di Ogden Morrow. La scena sarà probabilmente un flashback a quando il dinamico duo ha creato l'OASIS e potrebbe essere qualcosa che vedremo all'inizio, quando Watts, cioè, farà la sua ricerca sugli Easter Egg.

"Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli."