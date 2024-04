Ready or Not, il sequel con Samara Weaving è ufficiale: 'Idea fantastica'

Samara Weaving tornerà nel sequel di Finché morte non ci separi: dopo anni dall'uscita del primo film i filmmaker Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin hanno svelato alcuni aggiornamenti sul nuovo progetto horror.

La pellicola ha visto Grace scampare a un destino crudele mentre la morte la divideva dal folle marito e della sua famiglia dunque cosa possiamo aspettarci in Finché morte non ci separi 2? Anche il tema della prima notte di nozze si colora di rosso sangue ma dopo il finale del primo film non è chiaro quali strade esplorerà il sequel.

"Quello che possiamo dire - hanno detto i registi a Entertainment Weekly - è che esiste una sceneggiatura eccezionale. E comunque venga realizzato, e in qualunque modo stiamo contribuendo a realizzarlo, siamo così entusiasti che stia accadendo". Sebbene sembrasse una storia autoconclusiva, la pellicola diretta da Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin ha riscosso molto successo che sembra travolgere anche l'annuncio del sequel.

Se nel primo film il personaggio di Weaving è rimasta incastrata all'interno di un gioco mortale dalla sfumature demoniache, il nuovo film potrebbe debuttare in sala con un salto temporale importante e Grace vedersi costretta stavolta a salvare un'altra persona vittima del delirio di una ricca famiglia. Oppure lo stesso demone che ha sterminato la famiglia Le Domas potrebbe ripresentarsi per rivendicare anche l'anima di Grace.

Nell'attesa di ulteriori dettagli potete recuperare la nostra recensione di Finché morte non ci separi.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.