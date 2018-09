Ready or Not: Andie MacDowell nel thriller prodotto da Fox Searchlight

I Radio Silence, trio di registi indipendenti di Los Angeles composto da Gillett, Bettinelli-Olpin e Villella, hanno in precedenza diretto gli horror Southbound, V/H/S e La Stirpe del Male .

La Weaving ha interpretato il ruolo di Penelope, l'ingenua fidanzata diciannovenne del personaggio di John Hawkes, nell'acclamato Tre manifesti a Ebbing, Missouri , di Martin McDonagh . Ha esordito nel 2013 nell'ottimo crime-movie australiano Mystery Road , e può essere vista su Netflix nel film The Babysitter .

La Fox Searchlight ha acquisito i diritti di distribuzione del film lo scorso autunno: la trama è incentrata su una giovane donna che, durante la notte del suo matrimonio, viene invitata dai ricchi ed eccentrici genitori di suo marito a partecipare ad un gioco che fa parte della tradizione di famiglia. Il gioco, ben presto, si trasformerà in un qualcosa di letale e la protagonista dovrà lottare per la propria sopravvivenza.

L’attrice va a raggiungere così la già confermata protagonista Samara Weaving , nota per la sua partecipazione a Tre manifesti a Ebbing, Missouri al fianco di Frances McDormand e Sam Rockwell .

Secondo quanto riportato da Deadline, Andie MacDowell si sarebbe unita al cast di Ready or Not , nuovo thriller distribuito dalla Fox Searchlight le cui riprese inizieranno questo autunno.

