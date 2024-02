Reacher, svelato il nuovo film di Alan Ritchson: sarà un action movie che non vi aspettate

In attesa della fine delle riprese di Reacher 3, terzo ciclo di episodi dell'acclamata serie tv di Prime Video, il protagonista Alan Ritchson è pronto a tornare al cinema con il nuovo action-movie Playdate.

Dal regista Luke Greenfield, Playdate racconta la storia di Brian, un uomo che sta affrontando un momento difficile della sua vita dopo aver recentemente perso il lavoro proprio mentre si ritrova costretto a ricoprire il ruolo di padre a tempo pieno per suo figlio di 10 anni. Nel suo primo giorno in questo nuovo ruolo accetta di uscire con Jeff (Alan Ritchson), un altro papà che trascorre le sue giornate a casa: i due papà e i rispettivi figli però si ritroveranno al centro di una pericolosa cospirazione.

Le riprese del film inizieranno il mese prossimo in Canada. Ritchson sta attualmente concludendo la produzione della terza stagione della serie di Reacher, e prossimamente reciterà al fianco di Hilary Swank nel film drammatico Ordinary Angels, che uscirà nelle sale il 23 febbraio, e nel film di Guy Ritchie sulla seconda guerra mondiale The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Inoltre, prossimamente tornerà anche nel nuovo capitolo della saga di Fast and Furious nei panni del villain Aimes.

Per altre notizie, Alan Ritchson si è candidato come nuovo Batman del DCU in vista dell'arrivo del prossimo film Batman: The Brave & The Bold.