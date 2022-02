Reacher, cos'è andato storto nel film con Tom Cruise?

La nuova serie Reacher è arrivata su Amazon Prime, e riprende l'action movie del 2012. Secondo molti lo fa decisamente meglio, e ad esserne testimone è il successo raccolto dallo show, lontano dal flop della pellicola. Ma cosa è andato storto nel film con Tom Cruise?

La prima pellicola con Cruise dedicata al personaggio, incassò circa 218 milioni di dollari, una cifra soddisfacente se si considera che il budget si aggirava intorno ai 60. Questo portò i produttori a dare vita a un sequel, che è costato ben 90 milioni. Tuttavia il secondo Reacher non ha incassato quanto il primo, portando a casa appena 160 milioni. Ma perché questo calo improvviso?

Il primo Reacher ha portato al cinema un gran numero di spettatori per diversi motivi, primo fra tutti il cast, che oltre a Tom Cruise vedeva anche Rosamund Pike e Richard Jenkins, tra i tanti. Il secondo motivo è che il romanzo da cui è tratto, La prova decisiva di Lee Child, era molto apprezzato, e ha inevitabilmente attirato il suo bacino d'utenza. Tuttavia il problema sembra essere proprio la scelta di Tom Cruise.

L'attore, infatti, non rispecchia il personaggio che interpreta fisicamente. Jack Reacher dovrebbe essere fisicamente impressionante e imponente, con un aspetto rude, tutti elementi molto importanti nella definizione del personaggio in sé che, bisogna ricordarlo, è un ex militare. La scelta di Cruise potrebbe aver reso dunque il personaggio e la vicenda meno credibili, attirando effettivamente meno gente in sala. O almeno così ha detto la critica. Cosa ne pensate?