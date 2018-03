Re di Wakanda e del botteghino: Black Panther ha superato 1.1 miliardi di dollari

Forbes ha riportato chedella Marvel ha superato 1.1 miliardi di dollari al botteghino internazionale: questo a quasi un mese dall'uscita in sala del cinefumetto marvel Studios.

Dopo aver guadagnato circa 1.11 miliardi a livello globale, Black Panther è salito al diciottesimo posto nella lista dei film dagli incassi più alti di tutti i tempi nel mondo. Il film dovrebbe superare presto il miliardo e 153 milioni incassati da Captain America: Civil War, e potrebbe diventare il primo film - dopo Avatar - a mantenere il numero uno al box office per cinque weekend consecutivi, in caso di bassa performance da parte di Tomb Raider, che apre venerdì.

Voi che ne pensate? Black Panther potrebbe, secondo voi, a restare al numero 1?

Il cinefumetto su Pantera Nera è diretto dal regista Ryan Coogler, e vede nel cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong’o.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.

Black Panther è al cinema.