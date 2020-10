Il Re sta tornando: domani il trailer di Borat 2, ecco la prima dissacrante immagine

Sacha Baron Cohen ha publicato su Twitter la prima immagine di Borat 2, l'attesissimo sequel del dissacrante film del 2006 che lanciò la carriera cinematografica del comico britannico. Domani arriverà anche il primo trailer del film, che sarà disponibile su Amazon Prime Video dalla vigilia delle elezioni presidenziali americane.

Borat è il secondo personaggio creato da Sacha Baron Cohen, dopo Ali G; si tratta di un giornalista televisivo kazako sessista, infantile e antisemita, protagonista del celebre Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, uscito nel 2006, per la regia di Larry Charles. Il film, presentato tra gli Eventi Speciali della Festa del Cinema di Roma 2006 racconta le vicende di Borat, inviato negli Stati Uniti per studiarne gli usi e i costumi, che finirà per innamorarsi di Pamela Anderson dopo aver visto una puntata di Baywatch.



Il film uscì nelle sale italiane nel marzo 2007 e ricevette una candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

A distanza di 14 anni ecco arrivare l'atteso sequel: Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan vede tornare sul grande schermo il celebre personaggio interpretato da Cohen, che negli ultimi mesi ha imperversato da un luogo all'altro degli USA incontrando numerose celebrità e personaggi famosi.



Il trailer di Borat 2 sarà contro Donald Trump, in aperto contrasto con la Casa Bianca e l'attuale presidente. Il sequel è caratterizzato da un titolo lunghissimo, come consuetudine del personaggio.