Il Re, Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp parlano del film Netflix tratto da Shakespeare

Nel corso della conferenza stampa di presentazione de Il Re a Venezia 2019, le star Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet hanno discusso del nuovo film Netflix basato sull'Enrico V di William Shakespeare.

"Ancora oggi ci sono persone nate in famiglie reali che godo di agio e ricchezza solo per il proprio lignaggio", ha detto Chalamet, interprete del protagonista. "Il punto sta nell'umanità della persona, e non nel suo stato sociale."

Liberamente basato sulla saga del bardo inglese nota come Enrieide, Il Re è co-scritto da David Michod e Joel Edgerton, con il primo che figura anche come regista e il secondo che agisce anche davanti alla cinepresa come attore. Il film offre una nuova visione all'opera, già arrivata al cinema con il capolavoro di Kenneth Branagh del 1989 e ancora prima nel 1944 in un adattamento diretto da Laurence Oliver.

"Nelle produzioni di Shakespeare del secolo scorso c'era una sorta di avversione all'uso di giovani attori per questi ruoli", ha detto Chalamet. "Forse perché c'è qualcosa di inquietante nei giovani che esercitano così tanto potere".

Una cosa che, secondo l'attore, è molto attuale. "Ci sono moderne analogie con il mondo di oggi", ha detto l'interprete. "Ci sono ancora oggi persone che entrano al potere per discendenza ... e che la maneggiano come vogliono".

Lily-Rose Depp interpreta la principessa Catherine de Valois, la moglie del re, che sfida silenziosamente il giovane sovrano mettendolo continuamente alla prova. "Stiamo parlando di un periodo in cui alle donne non veniva dato alcun potere e nessuna scelta sulla propria vita", ha detto. "Penso che il modo in cui il mio personaggio sfrutta il suo potere, in modo molto calmo ma con molta convinzione e molta forza, sia davvero un bel messaggio da inviare".

Il Re, film originale Netflix, arriverà in streaming dall'1 novembre. Nel cast anche Sean Harris, Ben Mendelsohn e Robert Pattinson. Per altri approfondimenti guardate il trailer de Il Re e il primo poster ufficiale de Il Re.