Il Re di Staten Island, guardate il trailer in italiano del nuovo film di Judd Apatow

Universal Pictures International Italy ha pubblicato online il trailer nella versione doppiata in italiano di Il Re di Staten Island, il nuovo film diretto da Judd Apatow con protagonista Pete Davidson. Il film sarà disponibile dal 30 luglio nei cinema e on demand. Il film è la nuova storia nata dal prolifico lavoro di Apatow nel genere comedy.

Il Re di Staten Island racconta la storia di Scott (Pete Davidson), un ragazzo immaturo che soffre la scomparsa del padre pompiere quando aveva solo sette anni. Superati i vent'anni, Scott non ha ancora combinato granché nella vita e sogna da tempo e invano di diventare un tatuatore. Mentre la sua sorella minore (Maude Apatow) parte per il college, Scott rimane a casa insieme alla madre, infermiera al Pronto Soccorso (il premio Oscar Marisa Tomei) e trascorre le sue giornate a fumare erba con gli amici Oscar (Ricky Velez), Igor (Moises Arias) e Richie (Lou Wilson). In gran segreto Scott si frequenta con l'amica d'infanzia Kelsey (Bel Powley). Le cose cambiano quando la madre inizia a portare in casa Ray, un vigile del fuoco megalomane (Bill Burr) e Scott si troverà suo malgrado a fare i conti con il passato e cercare finalmente di compiere i primi veri passi della sua vita.



Nel cast anche Steve Buscemi nei panni di un vigile del fuoco che prende sotto la propria ala il protagonista e Pamela Adlon, ex moglie di Ray.

Judd Apatow ha parlato del possibile sequel di Strafumati, una delle commedie che l'hanno reso famoso. Nei giorni scorsi si è parlato di un aneddoto su Questi sono i 40 che riguarda Paul Rudd. La comedy aveva al timone proprio Judd Apatow.