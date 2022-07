Il Re Scorpione, parla il responsbile dei VFX: "The Rock con la peggior CGI di sempre"

L'artista degli effetti visivi John Burton Jr., un veterano della ILM che ha realizzato La mummia, Men in Black e Terminator 2, si è unito questa settimana alla serie YouTube Corridor Crew per discutere alcune delle migliori e peggiori riprese di effetti visivi non solo della sua carriera, ma di tutti i tempi. Tra questi quelli de Il Re Scorpione.

Burton ha immediatamente affrontato l'elefante nella stanza: il famigerato attacco del Re Scorpione visto nel film La Mummia - Il Ritorno, sul quale la Corridor Crew ha già realizzato un video. L'idea che Burton si unisca alla Crew per discuterne è un momento molto interessante sia per i fan della serie che per Burton. L'artista veterano non si è inventato scuse per la scarsa qualità delle riprese, ma ha spiegato di aver commesso un errore cruciale, aggravato dalla tecnologia disponibile all'epoca.

"È stato un giorno buio della mia vita", ha scherzato Burton. "Quando sono andato su Internet, Google mi ha detto: 'Ehi, guarda qui. Ecco una cosa che potrebbe interessarti: la peggiore ripresa nella storia degli effetti visivi di sempre'. E io ho pensato: 'Ma aspetta, quello è il Re Scorpione'. E mi sono detto: "Dovrei guardare quel video?". L'ho guardato e mi sono sentito male".

Burton ha poi scherzato dicendo che a farlo sentire in colpa non è stato il video della Corridor Crew, ma qualcuno che lo aveva già fatto anni prima di loro. Tuttavia, ha spiegato che il team degli effetti visivi non aveva il riferimento fotografico ad alta risoluzione di cui aveva bisogno per mappare il volto di Dwayne Johnson, e che aveva abbastanza fiducia da credere di poterlo fare comunque. Ha anche spiegato come la Corridor Crew sia riuscita a fare molto meglio di lui utilizzando una semplice tecnologia di deepfake.

"La cosa più importante del Re Scorpione in questo film è che non avevamo il riferimento di cui avevamo bisogno", ha spiegato Burton. "Questa non è proprio una scusa, ma è una spiegazione di come funzionano le cose nei film a volte. L'abbiamo chiesto, ovviamente. Avevamo bisogno di un giorno con Dwayne Johnson per fotografare il suo volto nei minimi dettagli e fare tutte le cose che si fanno di solito. Poiché era impegnato con la sua incredibile carriera nella WWE, non è stato possibile. Lo abbiamo avuto per tre giorni, credo, in Marocco per girare le sue scene. Quindi, quando avete fatto il vostro deepfake, avete avuto 2 ore di riferimento che non esistevano ancora, perché Il Re Scorpione è uscito dopo questo".

"Nel nostro caso, avremmo usato tutti i riferimenti tridimensionali per poter rendere il volto davvero perfetto", ha spiegato Burton. "Avevamo gli shader per la diffusione della sottosuperficie, ma erano piuttosto rudimentali, ma quello che non avevamo era la capacità di creare il tipo di texture che crea le strutture sul volto... sono queste le cose che non sono state inserite. Credo che se avessimo avuto tutte queste cose, l'animazione avrebbe funzionato meglio. Il film deve essere un po' cartoonesco e credo che questo abbia influenzato le nostre decisioni sul fatto che queste riprese fossero o meno pronte per il film. All'epoca c'era l'aspettativa che questo film dovesse raggiungere un certo livello. Il problema di questa sequenza è che ci sono un mucchio di inquadrature non venute bene, ma anche un mucchio di inquadrature venute davvero bene... se si guardano le inquadrature meno impegnative, quelle in cui è di profilo o sta combattendo con qualcuno o cose del genere, in cui l'attenzione non è tanto sul suo volto quanto sulla sua azione, quelle scene funzionano molto meglio".

The Rock tornò nuovamente nei panni del personaggio nel film spin-off Il Re Scorpione, rivelatosi poi un discreto successo al box-office tanto da generare diversi sequel. La saga de La Mummia sarebbe poi proseguita con La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone.