Il Re Scorpione: emergono nuovi dettagli sul reboot di Dwayne Johnson

L'anno scorso è arrivato l'annuncio di Dwayne Johnson per quanto riguarda un reboot del franchise cinematografico che gli ha permesso di farsi conoscere in tutto il mondo: Il Re Scorpione. Un anno dopo è stato reso pubblico un nuovo aggiornamento su ciò che sta accadendo dietro le quinte.

Nel corso di un'intervista con Collider, il collaboratore e produttore di Johnson, Hiram Garcia, ha rivelato che la prima bozza della sceneggiatura è completa:

"Abbiamo appena ricevuto una prima bozza e ora stiamo facendo una rifinitura. È un franchise così amato e quell'universo che riguarda anche la Mummia è così divertente che vogliamo solo continuare a raccontare altre storie".

In precedenza era stato riferito che lo sceneggiatore di Straight Outta Compton Jonathan Herman, nominato per un Academy Award per il film biografico NWA, avrebbe scritto la sceneggiatura. La nuova versione del film, uno spin-off del franchise La Mummia della fine degli anni '90/inizio degli anni 2000, segna il primo coinvolgimento di Johnson e di tutti i suoi membri nella saga dal primo film.

La Seven Bucks Productions di Garcia produrrà il film e un recente rapporto ha rivelato che potrebbe essere improbabile che lo stesso Johnson interpreti di nuovo il ruolo principale, ma non escluderebbe che possa esserlo nei progetti successivi. L'attore, l'anno scorso, aveva rivelato:

"Il Re Scorpione è stato il mio primissimo ruolo in assoluto sul grande schermo e sono onorato ed entusiasta di reinventare e consegnare questa fantastica mitologia a un'intera nuova generazione. Non avrei avuto la carriera che ho la fortuna di avere se non fosse stato per Il Re Scorpione e sono entusiasta che noi di Seven Bucks Productions possiamo aiutare a creare quelle stesse opportunità per altri attori che lavorano duramente oggi. Credo che Jonathan Herman lavorerà duramente per offrire una sceneggiatura fantastica per il nostro grande pubblico."

Ricordiamo che Johnson ha fatto il suo debutto come Mathayus Re di Akkad (nonché il Re Scorpione) nel film La Mummia - Il Ritorno del 2001, ottenendo il suo spin-off solista l'anno successivo. Il film è stato un successo al botteghino generando immediatamente vari sequel che non avrebbero più visto la presenza di Johnson nei panni del protagonista.

Vi lasciamo alla recensione de Il Re Scorpione: Il Libro delle Anime, l'ultimo film del franchise diretto da Don Michael Paul.