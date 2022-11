Il Re Scorpione, Brendan Fraser dipende il film: 'In qualche modo è perfetto così'

Forse ai più giovani risulterà difficile ricordarlo, ma qualche anno fa la CGI non era esattamente quella a cui siamo abituati oggi: i progressi fatti nel corso degli ultimi 10-15 anni sono stati enormi, come dimostrano alcune perle di bruttura risalenti a qualche anno prima... Tipo la computer grafica de Il Re Scorpione!

Recentemente additata come la peggior CGI di sempre dal responsabile VFX del film, quella del film con Dwayne Johnson rimane effettivamente un esempio di quanto, nel 2002, ci fosse molta strada da fare in tal senso (salvo, chiaramente, produzioni con intenti artistici un filo più elevati). Brendan Fraser, però, pensa che non sia giusto essere così ingenerosi con lo spin-off de La Mummia.

"Parte del suo fascino è proprio questa... Potrebbe essere rimasterizzato, immagino, ma non sarebbe divertente allo stesso modo senza questa specie di personaggio da videogame di The Rock. In qualche modo è perfetto così com'è. [...] I ragazzi che si occuparono della CGI de Il Re Scorpione, li vidi alla premiere... Mi dissero: 'Hey, come va? Noi abbiamo fatto la CGI del Re Scorpione. Sì, avremmo avuto bisogno di un po' di tempo in più, è stata una cosa molto last minute'" sono state le parole dell'attore.

E voi, cosa ne pensate? Cambiereste qualcosa ne Il Re Scorpione o pensate, proprio come il nostro Brendan, che certe cose vadano lasciate così come sono? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione de Il Re Scorpione.