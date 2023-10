Ho visto un re: la rinascita del cinema italiano può passare anche da questo film?

La rinascita del cinema italiano può passare anche da Giorgia Farina? In questi giorni si fa un gran parlare del nuovo film della regista romana, giunta al suo quarto lungometraggio con l'atteso Ho visto un re, le cui riprese si sono concluse in settimana.

Ambientato durante la Campagna d'Africa, nel periodo più concitato della Seconda guerra mondiale e in un mondo dove l'immaginazione di un bambino può sovvertire le realtà, Ho visto un re racconta la storia di Emilio, che trova nell'amicizia inaspettata con un guerriero etiope la chiave per scoprire sé stesso e il mondo che lo circonda. Il film è descritto come una nuova commedia per la regista dei fortunati Amiche da morire, Ho ucciso Napoleone, Guida romantica a posti perduti, ed è interpretato da Edoardo Pesce e Sara Serraiocco, con un cast che include anche Marco Fiore, Blu Yoshimi, Gabriel Gougsa e con la partecipazione di Lino Musella e Gaetano Bruno.

Scritto da Giorgia Farina e Franco Bernini con Valter Lupo, è il quarto lavoro dell'autrice a dieci anni esatti dall'esordio Amiche da morire, che vale a Giorgia Farina la vittoria del Globo d'oro per la miglior sceneggiatura e la candidatura ai David di Donatello per la miglior regista emergente: tra JoJo Rabbit di Taika Waititi e Io capitano di Matteo Garrone, ma anche L'ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio (ambientato proprio durante la Seconda guerra mondiale) le carte in regola per conquistare il pubblico ci sono tutte, vedremo quali risultati riuscirà ad ottenere

