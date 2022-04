Il Re dei Re: 5 curiosità sul celebre film con la voce narrante di Orson Wells

Questa sera, in vista della Pasqua, torna in tv Il Re dei Re, il primo film in lingua inglese a mostrare il volto di Gesù che fatto letteralmente la storia del cinema internazionale. Scopriamo dunque alcune curiosità su questa pellicola che può contare sulla voce narrante di Orson Wells.

La scena della crocifissione è stata rigirata dopo l'anteprima del film per via del petto villoso di Gesù. Per interpretare al meglio questo importante momento religioso, Jeffrey Hunter dovette rasare anche i peli delle sue ascelle e indossare per tutta la durata del film una protesi nasale, così da assomigliare il più possibile alle immagini di Cristo diffuse tra i fedeli.

dopo l'anteprima del film per via del petto villoso di Gesù. Per interpretare al meglio questo importante momento religioso, Jeffrey Hunter dovette rasare anche i peli delle sue ascelle e indossare per tutta la durata del film una protesi nasale, così da assomigliare il più possibile alle immagini di Cristo diffuse tra i fedeli. Il poster de Il Re dei Re è stato fatto deliberatamente assomigliare a quello di Ben-Hur, un altro celebre film prodotto da MGM nel 1959 che ha riscosso uno straordinario successo al botteghino.

un altro celebre film prodotto da MGM nel 1959 che ha riscosso uno straordinario successo al botteghino. L'auto di Jeffrey Hunter e Robert Ryan si è rotta sulla strada per la scena del Sermone sulla Montagna. I due attori quindi, travestiti da Gesù Cristo e Giovanni Battista, hanno dovuto spingere l'auto nel tentativo di farla ripartire.

A Richard Burton , già interprete di Marcello ne la Tunica, è stata originariamente offerta la parte di Gesù.

, già interprete di Marcello ne la Tunica, è stata originariamente offerta la parte di Gesù. Il Re dei Re è stato aspramente attaccato dalla National Legion of Decency, un'organizzazione cattolica americana che criticava la scelta di rappresentare Gesù al pari di un giovane qualunque che vuole semplicemente diffondere i propri ideali. Il regista si è concentrato maggiormente sull'aspetto umano dei personaggi piuttosto che sul loro iconico aspetto religioso e trascendentale.

E voi, vedrete questa storica pellicola? Ditecelo nei commenti.