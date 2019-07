Il Re Leone: la nostra video recensione del film diretto da Jon Favreau

Il 21 agosto verrà distribuito nelle sale l'atteso remake fotorealistico de Il Re Leone, classico animato della Disney uscito nel 1994. A dirigere il film c'è Jon Favreau, già regista de Il libro della giungla. Prima di andare al cinema non potete perdervi la nostra video recensione de film che riporta gli spettatori nelle Terre del Branco.

Il Re Leone racconta la storia di Simba, un leoncino erede al trono delle Terre del Branco e figlio di Mufasa. Quando il malvagio fratello del re, Scar, complotta per toglierle di mezzo il re e diventare sovrano illegittimo, Simba è costretto a fuggire in esilio e crescere con il suricato Timon e il facocero Pumbaa.

Convinto dalla sua promessa sposa Nala a tornare a casa, Simba, ormai cresciuto, lotterà per riprendersi ciò che gli spetta di diritto.



Le voci di Il Re Leone nella versione originale sono di Donald Glover per Simba, Billy Eichner per Timon, Seth Rogen per Pumbaa, Chiwetel Ejiofor per Scar e Beyoncé per Nala. Nel doppiaggio italiano le voci sono di Marco Mengoni, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Massimo Popolizio ed Elisa.

Distribuito da Walt Disney Pictures, Il Re Leone ha iniziato la produzione a metà 2017 a Los Angeles. Brutte notizie da Rotten Tomatoes, con un pessimo esordio fatto registrare dal film con le prime recensioni che sono giunte dall'America che parlano di un fotorealismo con meno cuore rispetto all'originale, per un titolo che attirerà comunque moltissima gente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.