Il re leone: dopo tanti anni Disney svela uno scioccante retroscena sulla morte di Mufasa

In attesa di nuovi aggiornamenti sul prossimo film della saga de Il re leone, il prequel live-action Mufasa: Il re leone diretto da Barry Jenkins, il fumetto Disney Villains: Scar ha rivelato clamoroso retroscena su un'iconica scena del Classico Disney.

Tra le pagine del fumetto ufficiale Disney, realizzato da Chuck Brown e Trevor Fraley e incentrato sulla storia di Scar prima degli eventi del film d'animazione de Il Re Leone, si scopre che prima dell'uccisione di Mufasa il temibile fratello malvagio ci aveva già provato, usando la stessa tecnica di 'omicidio' su Zuhour, il leader delle iene.

Nel terzo capitolo della serie a fumetti viene raccontato come Zuhor abbia permesso a Scar di avere come servitori le iene Shenzi, Banzai ed Ed, a patto però che le tre iene tornassero nel branco portando cibo per tutti dopo le battute di caccia con il leone. Ovviamente alla lunga quest'alleanza con le iene ha iniziato ad andare stretta a Scar, che ha tentato di far fuori Zuhor per prendere il controllo del branco e diventarne il solo leader. In una scena del quarto episodio, Scar spinge Zuhor giù da un dirupo, dove l'animale rischia di rimanere uccisa proprio da una mandria di gnu in fuga...solo per riuscire a salvarsi all'ultimo secondo, e accettare l'esilio pur di avere salva la vita.

Il retroscena dunque getta nuova luce sulla morte di Mufasa, con Scar che aveva già tentato di compiere lo stesso crimine ai danni del leader delle iene prima di riprovarci con l'ignaro fratello...questa volta riuscendo nell'impresa.