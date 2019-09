Il Re Leone supera The Avengers: è il settimo miglior incasso nella storia del cinema

Anche grazie, perché no, ai numeri da record che Il Re Leone sta facendo registrare in Italia, il nuovo remake live-action della Disney continua la sua marcia tanto trionfale quanto inarrestabile al botteghino mondiale.

Nella giornata di oggi il film diretto da Jon Favreau ha incassato circa $10 milioni aggiuntivi in tutto il mondo, cifra che lo porta a $1,041 miliardi incassati al box office internazionale, che sommata ai $523 milioni di dollari raccolti dal mercato domestico porta ad un totale globale di $1,564 miliardi. Questo lo colloca alla posizione numero 7 nella classifiche di tutti i tempi, avendogli permesso di superare The Avengers ($1,518 miliardi).

In sesta posizione rimane Jurassic World, relativamente al sicuro a circa centodieci milioni di distanza ($1,671 miliardi), in una sfida tutta animalesca: è improbabile che i leoni riescano a raggiungere i dinosauri, ma quest'ultimi farebbero meglio a non abbassare la guardia, almeno a giudicare il ritmo incessante con cui il film Disney continua a macinare milioni.

Vi ricordiamo che la major è all'inseguimento del record, senza precedenti, dei dieci miliardi incassati in totale nel corso di un solo anno: attualmente si trova già alla cifra impressionante di $8 miliardi, già di per sé da record (il precedente primato risaliva al 2016, quando sempre la Disney aveva incassato $7,61 miliardi) ma una volta che Il Re Leone andrà via dalle sale la compagnia tenterà di migliorarsi rilasciando nei prossimi mesi tre potenziali nuove hit, come Maleficent 2, Frozen II e Star Wars IX.

