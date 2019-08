Il Re Leone supera Frozen e diventa il film animato col più alto incasso di sempre

Da pochi minuti è ufficiale: la versione del 2019 de Il Re Leone ha superato il record di Frozen diventando il film d'animazione col più alto incasso nella storia.

Sappiamo che alcuni di voi potrebbero essersi confusi, quindi precisiamo: nonostante sia ufficiosamente finito nel listino dei "remake live-action" della Disney, il film di Jon Favreau è da considerarsi un remake animato in computer grafica del film originale, realizzato invece con uno stile d'animazione tradizionale (si, sostanzialmente potrà concorrere nella categoria Miglior Film d'Animazione ai prossimi Oscar).

Anche se i detrattori si rifiuteranno di considerarlo tale, comunque, resta il fatto che Il Re Leone 2019 è ha stabilito il nuovo record d'incasso per un film d'animazione, superando in un colpo solo Gli Incredibili 2 e Frozen, declassandoli rispettivamente al terzo e al secondo gradino del podio: la nuova classifica segna Il Re Leone in testa con $1.334 miliardi, Frozen poco dietro con $1.276 miliardi e Gli Incredibili 2 a quota $1,242 miliardi; appena dietro il podio troviamo Minion a $1,15 miliardi, e poi Toy Story 3, Cattivissimo Me 3, Alla ricerca di Dory e Zootropolis.

La cosa impressionante è che la corsa al box office del nuovo film Disney non è finita di certo qui, e quindi è da mettere in conto che nelle prossime settimane il record continuerà ad essere aggiornato.

