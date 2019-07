Il Re Leone: ecco 'Spirit' la nuova canzone originale di Beyoncé presente nel film

La Walt Disney Records ha diffuso per l'ascolto in streaming Spirit, il nuovo brano prodotto e cantato da Beyoncé che sarà incluso nell'album della colonna sonora del remake in live-action de Il Re Leone.

Da quando era stata annunciata come doppiatrice di Nala nella versione originale chiunque avrebbe scommesso sulla presenza di qualche brano originale di Beyoncé nel remake diretto da Jon Favreau, ma ieri la Disney ha annunciato un vero e proprio album prodotto dalla cantante e intitolato The Lion King: The Gift. Questo è descritto come "un nuovo album di canzoni che include registrazioni di artisti internazionali e immerso nei suoni dell'Africa".

Nell'album in questione, che sarà disponibile all'ascolto e all'acquisto dal prossimo 19 luglio, sarà inclusa anche la nuova canzone firmata da Beyoncé, intitolata Spirit e disponibile all'ascolto già da oggi in streaming sulle varie piattaforme digitali come Spotify e Apple Music. Sappiamo, inoltre, che nella soundtrack sarà presente una canzone originale della coppia Elton John & Tim Rice, intitolata Never Too Late, inserita nei titoli di coda. Il duo aveva già firmato le musiche del classico d'animazione del 1994 per il quale ottennero l'Oscar alla migliore canzone con Can You Feel the Love Tonight, diventato oramai un classico tanto quanto il film d'animazione Disney.

Per ascoltare la nuova canzone di Beyoncé vi basta accedere al widget posto in calce a questa news.

Dopo l'anteprima di ieri negli Stati Uniti, le prime reazioni della stampa comparse sui social network parlano in maniera positiva del film di Jon Favreau. Nel complesso si parla di un film visivamente sbalorditivo che tocca il cuore anche di chi è molto affezionato al classico del 1994.

Programmato per il 19 luglio nelle sale americane, quindi in concomitanza con l'uscita dell'album di canzoni, nelle sale italiane Il Re Leone arriverà solamente il 21 agosto 2019, dove i protagonisti avranno le voci di Marco Mengoni ed Elisa.