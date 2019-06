Il re leone: nella soundtrack una canzone originale di Elton Jon e Tim Rice

La prevendita di Il re leone è ufficialmente cominciata e per aggiungere ulteriori livelli d'attesa, la Walt Disney Records ha condiviso i dettagli sulla colonna sonora del film diretto da Jon Favreau. La soundtrack The Lion King: Original Motion Picture punta ad entrare nel cuore degli spettatori proprio come accadde col film d'animazione.

La colonna sonora originale verrà rilasciata il prossimo 11 luglio, con l'album pubblicato il 19 luglio, in concomitanza con l'uscita del film. Entrambi sono già disponibili per essere preordinati.

La soundtrack del live action comprende anche una reunion particolare: quella tra Elton John e Tim Rice con nuove registrazioni delle canzoni originali, nonché la colonna sonora del premio Oscar Hans Zimmer.

Gli arrangiamenti vocali sono stati curati dal compositore Lebo M mentre Pharrell Williams ha prodotto cinque brani della colonna sonora. Per il momento le prevendite sono inferiori solo a Endgame.



Curiosamente la traccia 14 viene tenuta nascosta, e anche se non ci sono ancora conferme, potrebbe trattarsi di una traccia originale cantata da Beyoncé e Donald Glover.

Inoltre nella soundtrack sarà presente una canzone originale della coppia John & Rice, intitolata Never Too Late, inserita nei titoli di coda. Sono stati distribuiti nei giorni scorsi anche dei nuovi poster del film.

Nel cast vocale del film tornerà anche James Earl Jones, nel celebre ruolo del padre di Simba, Mufasa.