Il Re Leone sorpasserà La Bella e La Bestia, sarà il maggior incasso fra i remake Disney

Il Re Leone di Jon Favreau è sul punto di diventare il remake "live-action" Disney più redditizio sia a livello nazionale che globale, dato che il suo totale in Nord America ha superato i $500 milioni giovedì dopo gli straordinari incassi all'esordio in Italia.

Il nuovo episodio della "saga" di remake della major è attualmente al quattordicesimo posto nella classifica dei più alti incassi nella storia del cinema: dieci di questi film provengono dalla Disney e sei di questi film sono usciti ​​negli ultimi due anni. Tra loro, insieme a Il Re Leone, ci sono Star Wars: The Last Jedi, Black Panther, Avengers: Infinity War, Incredibles 2 e Avengers: Endgame.

Questo fine settimana, tra l'altro, il film di Favreau supererà anche i $504 milioni di dollari incassati a livello nazionale da La Bella e La Bestia, diventando così il più alto incasso della serie remake live-action della Disney (l'opera, sebbene realizzata totalmente in CGI, si inserisce in questa categoria proprio per via della sua tecnica fotorealistica, che appunto imita il live-action delle intenzioni).

A livello globale, il totale del film ammonta già a $1,46 miliardi, a circa $52 milioni dal sorpasso ai danni di Furious 7 per il posto n.8 nella classifica all-time. Se dovesse riuscire nell'impresa, allora cinque dei primi otto film con il maggior incasso di sempre saranno targati Disney. Il successo del film, insieme a quello di Avengers: Endgame, è stato significativo nel nuovo record stabilito dalla compagnia, che nel solo 2019 ha superato gli $8 miliardi di incassi globali (il record precedente apparteneva sempre alla Disney e risaliva al 2016). Lo studio tra l'altro potrebbe raggiungere comodamente i $10 miliardi entro la fine di quest'anno grazie all'uscita di film come Maleficent: Mistress of Evil, Frozen II e Star Wars: The Rise of Skywalker.

