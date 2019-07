Il Re Leone: Seth Rogen pensa sia uno dei suoi lavori più naturalistici

Nel prossimo remake fotorealistico de Il Re Leone, Seth Rogen interpreta vocalmcente il ruolo del simpatico e spensierato facocero Pumbaa. Non si tratta della prima incursione nel mondo del doppiaggio per Rogen, dopo aver partecipato a Kung Fu Panda e Sausage Party. Ma quest'esperienza con Billy Eichner, voce di Timon, è stata unica.

La differenza sostanziale è che questa esperienza è stata una delle più naturalistiche mai vissute da Seth Rogen, come da lui stesso dichiarato:"In realtà eravamo insieme. Era è molto diverso e lo puoi capire guardando il film. Il nostro rapporto è incredibilmente naturalistico e ci divertiamo molto l'un l'altro in un modo che non sarebbe stato possibile se non fossimo stati effettivamente presenti sulla scena. Stranamente è una delle performance più naturalistiche che abbia mai fatto. E sono un facocero".



Solitamente la registrazione della traccia audio si concretizza in momenti differenti; è successo così in Toy Story 4 tra Tom Hanks e Tim Allen. Ma per Il Re Leone, Seth Rogen e Billy Eichner hanno effettivamente girato i loro dialoghi insieme con un impatto enorme per quanto riguarda la performance.

Come confermato a Variety, Seth Rogen e Billy Eichner erano insieme per la registrazione in studio e sono stati in grado di costruire un rapporto naturale tra loro senza dover recitare. Un legame somigliante proprio a quello di Timon e Pumbaa nel film.



"Si tratta di una bellissima trasformazione" afferma Billy Eichner "Seth ha assolutamente ragione. Di solito, o a causa della logistica o degli orari delle persone, registri la tua parte separate dagli altri doppiatori, modificandola solo in post. In questo film siamo stati spesso insieme, anche nelle scene di Hakuna Matata con Donald Glover. Tutto questo ci ha permesso di dare sfoggio alle nostre abilità improvvisate. Non ho ancora visto il montaggio finale ma da quello provvisorio ci alterniamo e percepiamo di essere nella stessa stanza".

Si tratta di un film che avrà molte sequenze nelle quali si sentirà la giusta alchimia tra Timon e Pumbaa, anche grazie all'affiatamento tra Billy Eichner e Seth Rogen.

Le prime reazioni americane sono positive. Nella versione italiana Marco Mengoni sarà Simba.