Il Re Leone: sentite la Nala di Beyonce nel nuovo trailer ufficiale del film

Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo trailer de Il Re Leone, nuovo live-action Disney diretto da Jon Favreau e in uscita nelle sale italiane dal prossimo 21 agosto.

Il filmato, che potete visionare in calce all'articolo, si concentra sul personaggio di Nala, come saprete doppiato in lingua originale da Beyonce. "Simba, devi prendere il tuo posto come re", dice. "Abbiamo bisogno di te. Vieni a casa."

Il trailer include anche le voci di Billy Eichner e Seth Rogen nei panni del celebre duo Timon e Pumbaa, in più anche delle scene tratte dal classico film d'animazione originale, come la fuga precipitosa degli animali selvatici e il combattimento di Scar e Simba.

Ricordiamo che Il Re Leone include anche la partecipazione di Donald Glover, John Oliver, Eric André e James Earl Jones, che però in questo trailer non hanno battute.

Recentemente, Tina Knowles Lawson ha discusso il ruolo di sua figlia Beyonce nel film: "Le mie figlie [Beyonce e Solange] hanno visto Il Re Leone probabilmente trenta volte, quindi è stato un grande stimolo per lei l'opportunità di dare la voce a Nala", ha detto Knowles Lawson a Variety. "Ho visto una parte del film e ho pianto. Voglio dire, questo film sarà qui per altri 50-60 anni."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Jon Favreau su Il Re Leone e l'aspetto live-action di Pumba, che sta terrorizzando i fan.