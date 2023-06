Il Re Leone, Secondo il capo della Disney 'Diventerà come Star Wars'

Il Re Leone del 2019 è sicuramente risultato come uno dei maggiori incassi per la casa di Topolino, specie per quanto riguarda l'area dei remake in live-action. Il film, nonostante sia stato spesso criticato per la messa in scena spoglia e per la resa generale fin troppo tendente al realismo, ha quindi indubbiamente lasciato un segno importante.

Ecco quindi che il presidente della Walt Disney afferma che Il Re Leone potrebbe diventare il prossimo Star Wars.

Il film d'animazione originale è uscito nel 1994 ed è stato un enorme successo al botteghino che è diventato rapidamente uno dei film per famiglie più iconici e amati della Disney. Ecco spiegato il motivo dietro il remake fotorealistico di Jon Favreau nel 2019. Un prequel del suddetto tra l'altro, Mufasa: The Lion King , sarebbe attualmente in lavorazione.

Se fosse di vostro interesse, ecco la nostra personalissima recensione sul remake del Re Leone.

Durante una recente intervista con il New York Times, Sean Bailey ha affermato che: "Il Re Leone potrebbe espandersi in una grande saga epica, come il franchise di Star Wars. C'è molto spazio per correre se riusciamo a trovare le storie giuste".

Parlando invece di Mufasa: The Lion King, previsto per l'uscita nell'estate 2024, seguirà la vita di Mufasa da giovane cucciolo ed esplorerà le origini dietro la sua faida fatale con il fratello Scar.

Sulla base dei recenti commenti di Bailey, la storia delle origini di Mufasa e di Scar è solo una delle tante speranze da raccontare nel franchise che, come accaduto per quello di Star Wars, sarà probabilmente raccontato attraverso una combinazione di uscite cinematografiche e serie televisive in streaming su Disney+.

Se vi interessa, ecco qui un approfondimento sui personaggi di Mufasa: The Lion King.

Sebbene i film di The Lion King siano stati grandi successi al botteghino, trasformare l'IP in una saga vera e propria, come Star Wars, è più facile a dirsi che a farsi.