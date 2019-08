Il Re Leone ruggisce al box office italiano con quasi 3 milioni all'esordio

Prosegue la straordinaria corsa al box office de Il Re Leone: dopo aver superato Avengers: Age of Ultron per il nono posto nella classifica all-time, il remake in CGI di Jon Favreau è ora sbarcato anche in Italia dove ha ottenuto quasi 3 milioni di euro al primo giorno di programmazione.

Con 2.943.307 euro, infatti, Il Re Leone ha firmato il quinto miglior giorno d'esordio nelle sale italiane dopo Quo Vado (7.360.192), Avengers: Endgame (5.377.882), Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 (3.185.844) e Avengers: Infinity War (3.086.310).

Grazie al debutto del film Disney e i risultati di altri film come Fast & Furious: Hobbs & Shaw e Crawl - Intrappolati, il box office italiano ieri ha ottenuto complessivamente 3.314.279 euro per un aumento del 91,3% rispetto a mercoledì 22 agosto 2018, periodo in cui l'uscita di punta era Hotel Transylvania 3.

Nonostante una tiepida accoglienza da parte della critica il film di Jon Favreau sembra aver conquistato il pubblico e con 1.440 milioni di dollari ora punta a superare il Fast & Furious 7 di James Wan, che però dista ancora circa 116 milioni. Il Re Leone ha inoltre superato Frozen diventando il film animato col più alto incasso di sempre.

Leggete la nostra recensione de Il Re Leone.