Il Re Leone: rivelati titolo e finestra di lancio del prequel del live action Disney

Il franchise de Il Re Leone è pronto ad espandersi con un imminente prequel del remake in CGI del 2019 del classico Disney, che ora ha anche un titolo e una finestra di rilascio.

Direttamente dal D23 Expo attualmente in corso arrivano il titolo ufficiale e la finestra di rilascio del prossimo prequel de Il Re Leone. Come condiviso dal profilo Twitter della Disney, Mufasa: Il Re Leone uscirà nel 2024. Barry Jenkins, regista, co-sceneggiatore e vincitore del premio Oscar per Moonlight, dirigerà la pellicola.

Inizialmente, il nuovo film de Il Re Leone doveva servire come sequel del remake in CGI di Jon Favreau, ma il progetto ha preso una direzione diversa dal suo annuncio nel 2020. Il film in uscita descriverà la storia delle origini di Mufasa. Secondo Variety, Aaron Pierre sostituirà James Earl Jones per dare voce alla versione più giovane del leone, mentre Kelvin Harrison Jr. darà la voce a Scar, prendendo il posto di Jeremy Irons nell'originale e di Chiwetel Ejiofor nel remake in CGI. Questa non sarà la prima collaborazione di Pierre e Jenkins: Pierre ha già recitato nella serie Prime Video di Jenkins The Underground Railroad, basata sull'omonimo romanzo di Colson Whitehead del 2016.

Insieme all'annuncio del prequel, è stata mostrata al pubblico un'anteprima esclusiva del film. La clip mostrava Rafiki, doppiato da John Kani, raccontare ai giovani cuccioli l'ascesa al potere di Mufasa. "In questo luogo è nato un leone che non aveva neanche una goccia di sangue nobile", spiega Rafiki. "Il leone che cambierà le nostre vite per sempre."