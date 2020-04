Il Re Leone, il remake di Jon Favreau è finalmente disponibile su Disney+

Il remake live-action de Il Re Leone diretto da Jon Favreau è finalmente disponibile in streaming su Disney+. A ricordarlo ci ha pensato l'account ufficiale del servizio, che proprio in questi giorni ha raggiunto quota 50 milioni di abbonati.

Il film, rifacimento interamente realizzato a computer nonostante l'impostazione fortemente realistica, l'anno scorso si è rivelato uno dei grandi protagonisti del box office: dietro solo al record all-time di Avengers: Endgame nella classifica annuale, la pellicola ha incassato la bellezza di 1,656 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Si tratterebbe del film animato dal più alto incasso di tutti i tempi (senza considerare l'inflazione, ovviamente), ma la Casa di Topolino ha definito il film come un live-action anche nell'ambito dei premi Oscar, dove Il Re Leone è stato infatti proposto solamente nella categoria degli effetti speciali e non in quella dedicata all'animazione.

Con le voci tra gli altri di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi e Luca Ward, ovviamente per quanto riguarda il cast italiano, il film segue le orme del suo predecessore e racconta la storia di Simba, un giovane leone costretto a fuggire dalla propria casa dopo che suo zio, l'indimenticabile Scar, ha assassinato suo padre Mufasa per impadronirsi del trono.

