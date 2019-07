Il Re Leone da record nel primo week-end di programmazione

Noi italiani dovremo attendere ancora un pochino per vederlo ma in USA è già arrivato nelle sale e, come anticipato, sta andando alla grande al box-office: stiamo parlando de Il Re Leone, ultima fatica in "live-action" della Disney.

Avevamo anticipato, inoltre, che Il Re Leone aveva la possibilità di battere un record di luglio al botteghino statunitense e, a quanto pare, ci è riuscito in pieno. La pellicola ha incassato, nel suo primo week-end di programmazione negli Stati Uniti d'America, ben 185 milioni di dollari diventando il film che ha incassato di più nel primo week-end di programmazione nel mese di luglio; il precedente record era in mano ad Harry Potter e i doni della morte - Parte II con 169.1 milioni di dollari.

Questo rende Il Re Leone anche il film diretto da Jon Favreau che ha incassato di più nei primi tre giorni di programmazione, superando di conseguenza Iron Man 2, che aveva esordito in USA con 128.1 milioni di dollari nel 2010.

Nel resto del mondo è a quota 581 milioni di dollari ma, come detto, mancano alcuni mercati chiave tra cui, come detto, l'Italia.