Il Re Leone da record: miglior lunedì di luglio di sempre per Disney!

Il Re Leone non sta deludendo quelle che erano le grosse aspettative riposte in fatto di incassi: il remake live action del film Disney del 1994 sta andando forte al botteghino sin dal primo giorno, fino ad arrivare nella giornata di ieri a battere un singolare record interno per la compagnia di Topolino.

Lo scorso lunedì 22 luglio Il Re Leone si è infatti assestato come film Disney dal più alto guadagno di sempre in un lunedì del settimo mese dell'anno. Il film sulla storia di Simba ha incassato per la precisione la bellezza di 21,6 milioni di dollari, battendo Pirati Dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma che nel 2006 ne incassò 18,1 milioni, record durato ben 13 anni.

Il Re Leone si afferma quindi come secondo miglior lunedì in assoluto per un live action Disney, battuto soltanto dallo strepitoso Memorial Day di Aladdin che ha portato nelle casse della casa di produzione ben 25,3 milioni di dollari. Gli incassi casalinghi de Il Re Leone sono ad oggi fermi a 213,4 milioni di dollari, mentre le proiezioni parlano di un probabile incasso casalingo alla fine delle proiezioni pari ad una cifra compresa tra i 650 e i 700 milioni.

Quello del lunedì di luglio non è il primo record battuto dal film di Jon Favreau: al suo esordio in sala, infatti, Il Re Leone è diventato il film con maggior incasso casalingo di sempre durante il primo weekend di programmazione nel mese di luglio. A proposito di Favreau: gli attori che hanno partecipato al film hanno avuto ottime parole per lui, definendolo uno dei migliori registi con cui lavorare.