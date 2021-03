Il Re Leone, una parodia della canzone del Classico Disney è virale sul web!

Il musicista Noah Lindquist di Kansas City ha realizzato una versione parodia della canzone presente nel celebre film animato Disney, Il Re Leone, I Just Can't Wait To Be King, in italiano Voglio diventare presto un re. Il 25enne aveva ottenuto grande successo in precedenza con la parodia di Be Our Guest (Stia con noi) de La bella e la bestia.

La parodia di Stia con noi raccolse 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lindquist ha chiacchierato con KansasCity.com dell'argomento canzoni Disney, dichiarandosi sorpreso da tutto il clamore intorno alle sue parodie:"È stato qualcosa che ha attirato molta attenzione per un po' e, come accade per la maggior parte delle cose che diventano virali, l'attenzione si è attenuata un po', come accade di solito. Ma sai, è stato molto divertente finché è durato".



Tuttavia il video è stato bloccato sui social in diverse nazioni:"Pochi minuti dopo aver condiviso il video direttamente su Facebook, mi è stato detto da Facebook che il mio video è stato bloccato in oltre 200 Paesi perché hanno rilevato materiale protetto da copyright che apparteneva a Universal Music Group. Avevo l'impressione di fare un fair use ai sensi della legge sul copyright, perché non ho avuto alcun problema con il video 'Wear a Mask'. E la stessa cosa è successa a me su Instagram. Mi hanno mandato lo stesso identico messaggio".

L'autore ha proseguito:"E quindi, spetta davvero a loro decidere se sia legittimo o meno. Penso che non essere in grado di condividerlo su Facebook e Instagram abbia ostacolato la potenziale diffusione del video".



