Il Re Leone ha già ottenuto 130 milioni dal box office internazionale

Una prima settimana da 76,6 milioni di dollari in Cina ha permesso al remake live-action de Il Re Leone di superare quota 130 milioni di dollari al botteghino internazionale.

Oltre al grande risultato ottenuto nel mercato asiatico, però, il film di Jon Favreau ha registrato un ottimo debutto anche in altri paesi tra cui la Francia, dove con 8,3 milioni di dollari incassati in appena due giorni è rimasto secondo solamente ad Avengers: Endgame.

Il film ha anche ottenuto il miglior esordio per un live-action Disney in Australia (5,5 milioni), mentre in Brasile (4,5 milioni) ha firmato il secondo miglior giorno d'apertura di sempre - anche questa volta ha fatto meglio solo il film dei Fratelli Russo.

A conferma di un successo di scala globale, Il Re Leone ha triplicato il risultato ottenuto in Russia da La bella e la bestia nel 2017 debuttando con 4,1 milioni.

Per quanto riguarda il box office domestico, il film ha incassato ufficialmente 23 milioni alle anteprime del giovedì e ora punta ad un primo weekend da 150 milioni, con alcuni analisti che parlano addirittura di un possibile debutto da più di 180 milioni.

Il film non arriverà nelle sale italiane prima del prossimo 21 agosto. Nel frattempo potete però dare un'occhiata alla nostra recensione de Il Re Leone: cosa vi aspettate dal tanto discusso remake in CGI? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.