Il Re Leone non ha rivali in Italia: superati i 20 milioni in soli otto giorni

Il Re Leone si dimostra padrone incontrastato del box office italiano, con le new entry della settimana che non riescono neppure ad impensierire il remake live-action della Disney.

In una giornata dove l'incasso complessivo al botteghino nostrano è stato 1.8 milioni di euro, ben 1.3 milioni sono arrivati dal film di Jon Favreau, che arriva così ad un totale di 21.165 milioni di euro su nove giorni.

Al suo secondo giovedì il film d'animazione in CGI ha fatto registrare un calo del 46% dalle 1.511 sale in cui è stato proiettato, un risultato non solo più che ottimo ma maggiore addirittura a quello di Avengers: Endgame: il film Marvel Studios, infatti, nel suo secondo giovedì aveva incassato "solo" 516.093 mila euro.



Il traguardo di 20 milioni di euro è stato superato in appena otto giorni, un record di velocità inferiore solo ad Avengers: Endgame (7 giorni), Che Bella Giornata (6 giorni), Sole a Catinelle (5 giorni) e Quo Vado? (tre giorni, record italiano).

Tra le new entry in seconda posizione per Attacco al Potere 3, che conquista 178.991 euro, cifra al ribasso del 19% rispetto al giorno d'esordio che però porta il totale a 401.212 euro, mentre delude 5 è il numero perfetto che apre al quinto posto con 29.019 euro e una media di 96 euro da 303 schermi.

