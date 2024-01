Il Re Leone è un musical? Sui social si apre il dibattito tra i fan

Presto uscirà uscirà Mufasa, sequel de Il Re Leone. Spesso, il film Disney uscito ormai 30 anni fa ritorna al centro delle varie discussioni sul web, e di recente si è aperto un nuovo dibattito: Il Re Leone è un musical?

Il dibattito è stato aperto dall’utente @Kevonstage sul social X, che ha pubblicato un post che recita: “Aiutatemi a risolvere rapidamente un dibattito: il film d'animazione del 1994, Il Re Leone della Disney, è un musical? È tutto quello che mi serve sapere; non vi dirò nemmeno qual è la mia posizione nel dibattito. Solo per correttezza, aiutatemi a capire come vedete Il Re Leone. È un musical, sì o no?”

L’utenza del social si è divisa tra le due possibilità. Alcuni utenti che lo considerano tale hanno scritto: "Cantano tipo 10 film nella canzone. Come fa a non esserlo?", "Non credo sia un dibattito. Disney lo definisce un dramma musicale”, “sono uno che odia i musical, ma adora il re leone originale, e questo è sicuramente un musical. I personaggi cantano per esprimere le loro emozioni e per far progredire la trama".

Chi invece non lo considera come un musical ha risposto: "No. Quando penso a un musical, l'intero film e i dialoghi sono espressi principalmente attraverso le canzoni. Nel Re Leone non è stato così, se si toglie la musica/il canto la storia continua a scorrere. Se si togliesse la musica e il canto da La La Land, il film sarebbe a malapena un film", "No, è un film d'animazione Disney.... genere completamente diverso". "No, non lo è. Le canzoni hanno semplicemente arricchito il film, ma nessuna di esse ha fatto avanzare la trama". Conoscete invece il finale alternativo de Il Re Leone ritenuto troppo dark dalla Disney?

E voi che ne pensate? Il Re Leone è un musical oppure no? Fateci sapere la vostra come sempre nei commenti.