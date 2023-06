Il Re Leone, Kelvin Harrison Jr. sul prequel: 'Voglio essere Scar, non cantare canzoni'

Il prequel de Il Re Leone avrà musiche meravigliose stando alle parole di Barry Jenkins, eppure, se questo renderà felici moltissimi fan, lo stesso non vale per tutti: basti pensare a Kelvin Harrison Jr., coinvolto nel progetto pur con qualche remora.

"Volevo essere Scar non per cantare canzoni in un film per bambini, bensì, più semplicemente, per interpretare al meglio il personaggio" ha dichiarato. "I personaggi mi spingono a evolvere. Barry Jenkins mi spinge a evolvere: registi, personaggi e sceneggiatori mi motivano nel profondo. Anche se fanno tutto questo, però, hanno un profondo interesse per la musica. Insomma, sono proprio dei pazzi!".

Eppure, il suo pensiero si estende ben oltre la prossima pellicola Disney. "Non chiamo i miei agenti dicendo: 'Trovami un film musicale'. Al contrario, continuo a ripetere: 'Per favore, non farlo!'. Probabilmente ogni progetto aveva un elemento a cui ero interessato. in The High Note [L'assistente della star], per esempio, dicevo: 'Sì, sarebbe bellissimo realizzare una commedia romantica'. Con Cyrano, ero interessato al musical, sì, sicuramente, ma ancor di più all'epicità della storia. Adoravo lavorare con Joe Wright e Peter Dinklage. Ecco spiegato il motivo delle mie azioni. Riguardo Chevalier, infine, l'ho fatto per la personalità di Joseph e non certo per tutta la musica in sottofondo".

Il prequel della celebre pellicola sarà intitolato Mufasa: Il Re Leone e debutterà nel 2024. Stando alle convinzioni del capo Disney, Il Re Leone diventerà come Star Wars, perciò non ci sorprenderebbe se dopo il prequel annunciassero nuovi capitoli del franchise. In particolare, il live-action del 2019 è il nono film con più incassi della storia (oltre 1,6 miliardi di dollari al botteghino).