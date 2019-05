Il Re Leone, Jon Favreau pubblica nuovi character poster

Jon Favreau, regista del live action Il Re Leone, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcuni nuovi character poster del film in uscita ad agosto.

Nella gallery pubblicata da Jon Favreau si vedono i personaggi di Mufasa (che avrà la voce di James Earl Jones), Simba (doppiato da JD McCrary), Nala (Shahadi Wright Joseph), Rafiki (John Kani), Scar (Chiwetel Ejiofor), Sarabi (Alfred Woodard) e Zazu (John Oliver).

Il Re Leone sarà un rifacimento del film d'animazione targato Disney del 1994, campione di incassi (oltre 960 milioni di dollari) e divenuto ormai un classico. Il regista promette però novità e sorprese, escludendo un remake shot to shot. La storia, in ogni caso, ricalca quella dell'originale, ambientata nella savana africana, con il re Mufasa tradito da suo fratello Scar, che vuole occuparne il trono. Al giovane leone Simba, figlio di Mufasa ed esiliato da Scar, spetta il compito di crescere in fretta, grazie anche all'aiuto dei simpatici compagni d'avventura Timon e Pumbaa, e tornare per fare giustizia, sconfiggere il malvagio zio e riconquistare ciò che gli spetta.

Il Re Leone sarà al cinema da luglio negli Stati Uniti, e in Italia ad agosto. Secondo gli analisti il film potrebbe far registrare incassi da record per i mesi estivi.