Il Re Leone: Jon Favreau difende la decisione di rimanere fedele al film originale

L'atteso remake in CGI de Il Re Leone ha debuttato negli Stati Uniti nelle scorse settimane e ha subito creato una divisione netta tra critica e pubblico. Mentre gli spettatori hanno premiato il film con un primo weekend da record al box office, la stampa internazionale ha espresso alcuni dubbi sull'approccio di Jon Favreau.

Ospite al podcast di Variety, il regista ha risposto alle critiche chiarendo la sua visione sul remake di un classico: "Sapevo che con gli strumenti che avevo a disposizione, ciò che aveva da offrire la tecnologia e il team che ha fatto un ottimo lavoro nel Libro della Giungla c'era l'opportunità di mostrare la vera natura di quel mondo. Ho capito come realizzare le azioni e i dialoghi degli animati attraverso l'animazione. Ho anche capito come dirigere l'animazione perché nel Libro della Giungla c'era scene senza Mowgli. Quelle scene era completamente realizzate in CG. Mi sono trovato bene a dirigere gli animatori."

"Ognuno ha la propria visione. Non sto dicendo che questo è l'unico modo di farlo, ma questo è il modo in cui l'ho fatto" ha proseguito il regista. "Non vuoi reinventarlo completamente. Vuoi che le persone lo vedano e pensino di aver guardato 'Il Re Leone'. Proprio come quando sono andato a vedere lo spettacolo teatrale. Sono andato a vedere lo spettacolo, avevo visto il film e ho detto 'Ho visto Il Re Leone'. Ora, lo spettacolo dura un'ora in più e ha canzoni diverse, scene diverse, ma in qualche modo ha catturato l'essenza del film. Casualmente diresti che è la stessa identica storia."

Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 agosto, nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione de Il Re Leone.