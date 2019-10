Il Re Leone: Jason Weaver rifiutò due milioni di dollari per negoziare le royalties

Jason Weaver è stato la voce canora del piccolo Simba nel Classico d'animazione disneyano Il Re Leone, e di recente è stato ospite a VladTV per parlare del motivo per cui rifiutò, all'epoca, l'offerta iniziale di 2 milioni di dollari dalla Disney. Weaver all'epoca del film aveva solo 14 anni quindi la Disney dovette rapportarsi con i genitori.

"Ricordo che furono 2 milioni di dollari. Bisogna tenere a mente che la Disney veniva da La Bella e la Bestia. E da Aladdin. La Disney andava forte" ha spiegato Jason Weaver.

Tuttavia la madre dell'attore pensò a lungo termine e decise di negoziare royalties invece di accettare quella somma di denaro forfettaria.



Un pensiero e un ragionamento decisamente felice, considerando che Il Re Leone incassò circa 400 milioni di dollari negli Stati Uniti e quasi un miliardo di dollari in tutto il mondo solo al botteghino, tra l'uscita cinematografica originaria, la riedizione IMAX del 2002 e la conversione in 3D del 2011.

Inoltre quest'anno Il Re Leone è tornato in auge grazie alla nuova versione fotorealistica del film, sempre targata Disney, con le voci di Beyoncé e Donald Glover.

Tornando a Jason Weaver, quella scelta gli permise di guadagnare una somma decisamente superiore rispetto all'offerta iniziale della Disney, che vista col senno di poi era davvero molto bassa, considerando il successo enorme del film nel corso dei decenni successivi.

