Il Re Leone: guardate la versione cartoonesca del trailer del remake!

Nonostante i grandi risultati ottenuti al box office di tutto il mondo, il remake in CG de Il Re Leone ha attirato molte critiche per il suo aspetto fotorealistico e molto distaccato rispetto al film originale, e proprio per questo due artisti hanno voluto realizzare una versione del trailer molto più... cartoonesca.

Come potete vedere nel video in calce alla notizia, infatti, l'utente Jonty Pressinger ha unito il trailer originale del film ai fantastici concept art dell'artista Niolay Mochkin che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi: il risultato è un aspetto visivo molto distante dalla concezione di Jon Favreau che però, a giudicare dall'accoglienza della critica, avrebbe potuto conquistare tutti quelli che non sono rimasti convinti dalla versione "realistica" de Il Re Leone.

Da Simba a Scar, passando per Rafiki e Timon e Pumba, il filmato e i concept art provano ad aggiungere un look fiabesco alla messa in scena realistica di Favreau creando un mix che si scosta dallo stile quasi documentaristico del film per ricreare la "magia" presente nel classico animato originale.

Nonostante le critiche, però, Il Re Leone ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa da parte del pubblico ed è diventato in breve tempo il quarto film targato Disney a superare il traguardo del miliardo di dollari al box office mondiale. Per saperne di più leggete la nostra recensione de Il Re Leone.