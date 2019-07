Il Re Leone è il quarto film Disney a superare il miliardo al box office nel 2019

Secondo quanto riportato da Variety, Il Re Leone ha superato ufficialmente il traguardo del miliardo di dollari al box office mondiale diventando così il quarto film targato Disney a raggiungere tale cifra nel corso di quest'anno.

Grazie ai 361 milioni ottenuti negli Stati Uniti e gli oltre 638 milioni arrivati dal mercato internazionale - di cui 115 in Cina, 48 nel Regno Unito e 44 in Brasile - il remake in CGI diretto da Jon Favreau si è unisce così a Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin e Spider-Man: Far From Home (quest'ultimo è distribuito da Sony Pictures) nel club dei titoli che hanno sorpassato quota 1 miliardo al botteghino.

Proprio di recente la Casa di Topolino ha superato il proprio record arrivando a 7,67 miliardi ottenuti al box office del solo 2019 (il record precedente era di 7,61 miliardi) e si prepara a staccarlo definitivamente con l'uscita di Maleficent - Signore del Male, Frozen II - Il segreto di Arendelle e sopratutto l'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalkers.

Per sapere i risultati de Il Re Leone in Italia dovremo attendere il prossimo 21 agosto, data in cui il remake arriverà ufficialmente anche nelle nostre sale. Nel frattempo, per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione de Il Re Leone.