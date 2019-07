Il Re Leone esordisce alla grande negli USA, ma il record di Harry Potter rimane saldo

Deadline riporta di aver appreso da fonti non-Disney che il remake de Il Re Leone diretto da Jon Favreau ha iniziato la sua corsa al box office domestico col piede giusto.

Dalle anteprime di giovedì, infatti, iniziate in gran parte alle 18:00 (con alcune proiezioni anticipate alle 17:00) il film dovrebbe incassare tra i $22 e $25 milioni di dollari.

Nel complesso si tratterebbe di un ottimo inizio, anche se piuttosto lontano dal record delle anteprime di un giovedì di luglio (che dovrebbe rimanere saldamente nelle mani di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte II, che incassò $43,5 milioni di dollari); se queste cifre preliminari dovessero trasformarsi in realtà, Il Re Leone finirebbe per l'avvicinarsi tra quelle di Captain Marvel, che aprì con $20,2 milioni di dollari per un week-end d'apertura complessivo da $153,4 milioni, e quelle di Black Panther, che a sua volta esordì con $25,2 milioni di dollari per poi concludere il week-end su tre giorni a quota $202 milioni.

Restando in casa remake Disney, le cifre per le anteprime del giovedì de Il Re Leone semplicemente distruggeranno quelle de La Bella e la Bestia, che aprì con $16.3 milioni per un totale sul week-end di $174.7 milioni di dollari.

Ricordiamo che attualmente il record del miglior d'apertura domestica per il mese di luglio è detenuto da Harry Potter e i Doni della Morte - Parte II, ed è stimato sui $169.1 milioni di dollari. Secondo voi il film di Favreau riuscirà a detronizzare l'ultimo capitolo della saga fantasy Warner Bros.?

Staremo a vedere.

Secondo altre stime, vi ricordiamo, che Il Re Leone raggiungerà i $450 milioni entro domenica, a livello globale, grazie agli incassi mirabolanti ottenuti in Cina, dove ha già superato i $100 milioni.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad un saggio di critica sulla spirito amanuense de Il Re Leone di Jon Favreau.