Il Re Leone, per Elton John la colonna sonora del live action è 'deludente'

La scorsa estate Elton John aveva partecipato alla premiere del live action Il Re Leone, diretto da Jon Favreau e interpretato tra gli altri da Donald Glover e Beyonce, mostrando il suo sostegno al progetto. Qualche mese dopo sembra però aver cambiato idea, a giudicare da un'intervista con GQ.

Ha definito infatti "un'enorme delusione" la nuova versione del film d'animazione, puntando il dito soprattutto contro la colonna sonora. "Credo che abbiano incasinato la musica" ha detto. "La musica era una parte così importante del film originale, e in quello attuale non ha avuto lo stesso impatto. La magia e la gioia si sono perse. La colonna sonora infatti non ha avuto nemmeno lontanamente lo stesso impatto di 25 anni fa nelle classifiche, quando fu il disco più venduto dell'anno. Stavolta è uscita dalle classifiche velocemente, nonostante l'enorme successo al botteghino."

Sicuramente Sir Elton John sa di cosa parla, avendo composto insieme a Tim Rice tutte le canzoni della versione animata del 1994, inclusa la celeberrima Circle of Life. Queste osservazioni, così, suonano anche come un'implicita critica a due musicisti talentuosi e pluri-premiati come Bayonce e Donald Glover, seppur non chiamati direttamente in causa.

La delusione del cantante, che è recentemente tornato anche a parlare del biopic Rocketman, ha riguardato anche la scarsa considerazione che avrebbe ricevuto dalla produzione del live action Il Re Leone, di cui è in uscita l'edizione home video. "Vorrei essere stato più coinvolto nella festa, ma stavolta la visione creativa del film e della sua musica era diversa e non sono stato trattato con lo stesso livello di rispetto. Questo mi rende estremamente triste."

Chissà se dopo questo sfogo di Elton John arriverà una risposta, o se Beyonce interverrà per difendere il suo lavoro.