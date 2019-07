Il Re Leone: sarà Elisa a doppiare Nala nella versione italiana del remake!

Il cast dei doppiatori italiani del remake in live-ation CGI de Il Re Leone sta lentamente prendendo forma e dà il benvenuto a un nuovo nome della canzone italiana: Elisa.

Solamente ieri vi riportavamo dell'ingresso di Marco Mengoni nel cast vocale per la voce di Simba da adulto, che nell'originale statunitense avrà il suono della voce di Donald Glover, mentre Elisa sostituirà nell'edizione italiana della pellicola Disney un volto notissimo come Beyoncé. Ad annunciare quest'ultima new entry è stato proprio BeyoncéTribe, mentre l'annuncio ufficiale della divisione italiana della Disney dovrebbe arrivare tra qualche giorno, in concomitanza con la conferenza stampa prevista.

La cantante, attualmente impegnata nel suo tour promozionale a sostegno dell'album Diari aperti che la vedrà esibirsi nelle maggiori mete italiane, non è affatto nuova alle incursioni nel mondo del cinema: nel 2011 Elisa ha collaborato col compositore Andrea Guerra per la colonna sonora di Un giorno questo dolore ti sarà utile; nel 2012 scrive insieme al maestro Ennio Morricone il brano Ancora qui appositamente per il film di Quentin Tarantino Django Unchained; nel 2013 firma la colonna sonora de L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi.

Recentemente ha partecipato al remake in live-action di Dumbo diretto da Tim Burton, prestando sia la voce al personaggio Miss Atlantis che interpretando la canzone portante della colonna sonora del film, Baby Mine.

Per quanto riguarda Mengoni, invece, ricordiamo che si è già rivelato un doppiatore efficace e discreto nel Lorax della Illumination Entertainment, dove prestava la voce a Once-ler, il co-protagonista del film.

Il cast di doppiatori originali de Il Re Leone, che uscirà nelle sale italiane il 21 agosto 2019, è invece composto da Donald Glover (Simba adulto), Beyoncé (Nala adulta), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi) e l'immancabile James Ear Jones di ritorno nei panni di Mufasa dopo averlo doppiato anche nel classico d'animazione del 1994.