Il Re Leone: il duetto tra Beyoncé e Donald Glover nel nuovo spot

E' stato diffuso in rete un nuovo spot de Il Re Leone, l'atteso remake live-action diretto da Jon Favreau atteso nelle sale italiane il prossimo agosto.

Lo spot, che come sempre vi riportiamo in calce alla notizia, presenta il duetto tra il Simba di Donald Glover e la Nala di Beyoncé sulle note della nuova versione di "Can You Feel the Love Tonight?". Il brano originale, composto da Elton John e scritto da Tim Rice per il classico d'animazione uscito nel 1995, aveva ottenuto il premio Oscar per la miglior canzone.

Il film includerà anche altri brani della classica colonna sonora curata da Hans Zimmer, anch'essa premiata con l'Academy Award nel 1996, come "The Circe Life" e l'immancabile "Hakuna Matata" cantata da Timon e Pumbaa. I due cantanti ovviamente presteranno la voce solo alle versioni adulte di Simba e Hala, mentre i giovani leoni saranno doppiati da JD McCrary e Shahadi Wright Joseph.

Il Re Leone debutterà negli Stati Uniti il prossimo 19 luglio, mentre per vederlo in Italia dovremo attendere il 21 agosto. Questa nuova versione del classico animato non sarà un vero e proprio live-action, come invece sono stati per esempio La bella e la bestia e Dumbo, ma presenterà una CGI totalmente fotorealistica. Qui trovate l'ultimo trailer ufficiale de Il Re Leone.